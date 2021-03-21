ЮНИСЕФ и правительство Норвегии помогут Грузии улучшить систему инклюзивного образования

Трехлетняя программа, ориентированная на развитие системы инклюзивного образования, начата в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 18 лет. В приоритете дети с ОВЗ, национальные меньшинства, дети из маргинализованных групп, включая тех, кто в настоящее время не посещает школу или же рискует бросить учебу. Инициатива, рассчитанная на 2021-2023 годы, будет реализовываться Минобразования Грузии в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Финансирует проект правительство Норвегии.

В рамках инициативы будут разработаны эффективные программы подготовки учителей и вспомогательные учебно-методические ресурсы, соответствующие международным стандартам. Также будут усилены программы подготовки учителей в университетах и центрах повышения квалификации.

Как отметил на презентации проекта представитель ЮНИСЕФ в Грузии Гассан Халил, их главная цель состоит в том, чтобы все дети с особыми образовательными потребностями могли получить хорошее образование и раскрыть свой потенциал.

«Инклюзивное образование означает, что все дети учатся вместе в одних и тех же школах, ценя разнообразие и множественность голосов в классах. Для этого необходимо убедиться, что обучение и учебная программа, школьные здания, классы и игровые площадки подходят для всех детей», — сказал Халил.

Согласно официальным данным, в Грузии более 10,4 тысячи детей в возрасте от 6 до 16 лет не посещают школу. Судя по всему, среди них немало детей с ОВЗ. Как указывают в ЮНИСЕФ, их включение в образовательный процесс остается одной из основных проблем системы в Грузии. Причин этому называется несколько – начиная с пагубных социальных норм, заканчивая нехваткой знаний о людях с ОВЗ у учителей.