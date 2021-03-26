В апреле Грузия планирует получить китайскую вакцину от коронавируса

В апреле у Грузии появится возможность завезти китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm.Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Она отметила, что этой вакциной привиты миллионы людей и ее уже использует не одна европейская страна, в том числе Венгрия и Сербия. В марте использовать эту китайску вакцину начали и в Беларуси. С декабря вакциной Sinopharm прививают граждан Объединенных Арабских Эмиратов.

На данный момент Грузия продолжает переговоры для получения китайских вакцин Sinovac и Sinopharm. Эти вакцины считаются одними из самых перспективных и в настоящее время находятся в процессе авторизации Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Габуния, на платформе COVAX уже появилась американская вакцина Novavax и ее доставка может начаться в конце второго квартала.

Что касается еще одной американской вакцины от компании Johnson & Johnson, то она появится на платформе COVAX с третьего квартала.

По последней информации, за 10 дней в Грузии вакцинированы 4048 медиков.

Вакцинация в стране началась 15 марта, прививки делают медперсоналу. С сегодяшнего дня регистрироваться на прививку могут и граждане старше 65 лет. Граждане могут выбрать, какой вакциной прививаться – Pfizer или AstraZeneca.