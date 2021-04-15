В Грузии вырос прожиточный минимум

По данным Национальной статистической службы Грузии (Сакстат/Грузстат) в марте прожиточный минимум для трудоспособного гражданина вырос по сравнению с прошлым месяцем на 3,8 лари и составил 201 лари, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В феврале по данным «Сакстат» прожиточный минимум составлял 197,2 лари, а в январе 195,6 лари.



Также вырос средний потребительский прожиточный минимум. В частности, по сравнению с февралем он увеличился на 3,4 лари и составил 178,1 лари.