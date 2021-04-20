Президент Евросовета приехал в Грузию
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию - самолет иностранного гостя приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Первую встречу он проведет с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего они сделают совместное заявление для СМИ.
Также запланирована встреча Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, а также с представителями политических партий в законодательном органе страны.
В конце дня президент Грузии примет Шарля Мишеля на ужине. Он покинет Грузию завтра утром.
Лента новостей
Азербайджан присоединился к инициативе создания единого роуминг пространства между странами Восточного партнерства
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО)
Велопутешественник с онкологическим заболеванием по пути из Великобритании в Китай прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Израильские журналисты посетили караван-сарай в Физули, превращенный армянами во время оккупации в хлев (ФОТО)
Меркель указала на важность соблюдения международного права, чтобы избежать в будущем конфликтов, подобных нагорно-карабахскому
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи с вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы (ФОТО)
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
В честь братства Азербайджана и Турции в рамках мирового турне совершен велопробег от Стамбула до Чанаккале (ФОТО)
Армяне не оставили в Западном Азербайджане ни одного принадлежащего азербайджанскому народу памятника - историк