Президент Евросовета приехал в Грузию

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию - самолет иностранного гостя приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Первую встречу он проведет с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего они сделают совместное заявление для СМИ.

Также запланирована встреча Шарля Мишеля с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, а также с представителями политических партий в законодательном органе страны.

В конце дня президент Грузии примет Шарля Мишеля на ужине. Он покинет Грузию завтра утром.