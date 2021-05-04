Нацбанк Грузии задумался о выпуске "цифровых денег"

Национальный банк Грузии рассматривает возможность выпуска цифровой валюты для облегчения использования новых финансовых технологий и повышения эффективности платежной системы. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Развитие цифровых технологий высветило необходимость развития денег центральных банков и создания цифровой версии лари для лучшей адаптации к цифровой экономике и повышения эффективности экономической политики", – говорится в сообщении.

Цифровая валюта Центрального банка (central bank digital currency, CBDC) является обязательством центрального банка и будет иметь статус платежного средства. В рамках проекта Нацбанк выражает готовность сотрудничать с финтехкомпаниями и заинтересованными финансовыми институтами.

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), крупнейшая ассоциация центральных банков, регулярно отслеживает прогресс на пути к CBDC. Примечательно, что в последнее время ведущие центральные банки активно работают над внедрением CBDC, создаются пилотные проекты, ведется поиск оптимальной реализации и архитектуры.

"CBDC может принести значительные выгоды инновационным бизнес-моделям, что также окажет большое влияние на благосостояние общества. С выпуском CBDC можно будет повысить эффективность финансового посредничества, ускорить внедрение новых финансовых технологий, способствовать расширению доступа к финансовым услугам", – считают в Нацбанке Грузии.

По мнению регулятора, также возможно повысить эффективность денежно-кредитной политики и облегчить процесс ларизации.