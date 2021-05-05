FlyArystan доставил в Кутаиси первых пассажиров из Актау

Первый прямой регулярный рейс из Актау (город на юго-западе Казахстана) в международный аэропорт Кутаиси совершил казахстанский лоукостер FlyArystan. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Ассоциация аэропортов Грузии.

Авиарейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау будут осуществляться с 4 мая по 30 октября с частотой два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

По данным Ассоциации, всем 140 пассажирам, находившимся на борту рейса Актау-Кутаиси, вручили памятные подарки.

FlyArystan будет выполнять регулярные рейсы в Кутаиси из трех городов Казахстана – Атырау, Актау и Нур-Султан.

Первый рейс из Атырау (город на западе Казахстана) был осуществлен 2 мая.

Прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси авиакомпания будет осуществлять два раза в неделю в каждом направлении.

Ассоциация аэропортов напоминает, что граждане Казахстана могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Что касается граждан Грузии, то для въезда в Казахстан они также должны иметь при себе отрицательный результат тестирования, в том числе это распространяется и на вакцинированных граждан.

Процедуры въезда на территорию Грузии для граждан Казахстана были упрощены 1 марта.