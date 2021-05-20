Правительство Грузии рассматривает возможность открытия сухопутной границы

«Я уверена, что туризм в Грузии восстановится быстрее, чем мы изначально ожидали по пессимистическому прогнозу», - сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая в составе правительственной делегации Грузии принимает участие в работе международной туристической ярмарки в Мадриде Fitur 2021, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как прогнозирует Турнава, восстановление составит более 30 процентов, возможно, до 50 процентов.

«Многое зависит от глобальной пандемии, но вакцинация началась, настрой очень хороший, и мы видим, что к нам уже приезжают многие группы из разных стран», - сказал Турнава.

По словам министра, увеличилось количество туристов, прибывающих в Грузию из стран Персидского залива, Израиля, Евросоюза и соседних стран.

«Открытие сухопутной границы будет содействовать более активному притоку туристов из соседних стран, над чем мы и работаем. Думаю, что к летнему сезону нам удастся открыть сухопутные границы с соблюдением очень серьезного контроля, примерно по такому же принципу, как мы отрыли воздушную границу», - сказала Турнава.