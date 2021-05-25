Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Грузии
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на севере Грузии. Об этом сообщил во вторник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился примерно в 67 км к юго-востоку от Владикавказа, очаг - на глубине 12 км. Землетрясение зафиксировано в 01:43 (GMT+4).
В соцсетях пишут, что толчки также ощущались в Тбилиси и на территории субъектов Российской Федерации - Чечни, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.
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