В мае объем денежных переводов в Грузию увеличился на 42,4% - Нацбанк

Объем денежных переводов в страну в мае 2021 года составил 187,7 млн. долларов (634,7 млн. лари), что на 42,4% (55,9 млн. долларов) больше, чем за аналогичный период мая 2020 года, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации Нацбанка, 94,6% денежных переводов в Грузию поступают из 19 крупнейших стран-партнеров. На те же 19 стран пришлось 95,1% всех денежных переводов в мае прошлого года.

По сообщению НБГ, по объемам денежных переводов лидирует Италия, откуда в Грузию было переведено 31,93 млн. долларов. На втором месте Российская Федерация — 31,75 млн долларов, на третьем США — 24,15 млн долларов, на четвертом месте Греция — 20,63 млн долларов и на пятом месте Израиль — 14,77 млн. ​​долларов.

Вместе с тем, в мае 2021 года из Грузии за границу было переведено 22,9 млн. долларов (77,3 млн. лари), что на 68,5% больше, чем в мае 2020 года (13,6 млн. долларов).