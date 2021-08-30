В Грузии вырос индекс цен производителей промышленной продукции

Грузия 30 августа 2021 10:28 (UTC+04:00)
В Грузии вырос индекс цен производителей промышленной продукции
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