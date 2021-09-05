В Грузии выявлено 2 210 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 587 пациентов
В Грузии выявлено 2 210 новых случаев коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте Национального центра по контролю заболеваний, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За последние сутки в стране выздоровели 5 587 человек, 74 пациента скончались.
За последние 24 часа в стране было проведено 28 025 тестов, в том числе 15 263 экспресс-тестов на антиген и 12 762 ПЦР-теста.
Показатель положительности выявления коронавируса: ежедневный - 7,89%, за последние 14 дней - 9,27%, за последнюю неделю - 8,33%.
Всего в Грузии выявлено 564 837 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 514 768 человек выздоровели и 7 806 скончались.
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