В Грузии выявлены 1 120 новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлены 1 120 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, за последние 24 часа в стране выздоровели от этого заболевания 4 905 человек, скончался 61.

За это период были проведены 16 149 тестов на коронавирус.

В Тбилиси из 1 120 новых случаев заражения выявлены 415 случаев, в Аджарии - 147, Имерети - 175, Квемо Картли - 48, Шида Картли - 46, Гурии - 29, Самегрело - Земо Сванети - 94, Кахети - 73, Мцхета-Мтианети - 40, Самцхе-Джавахети - 35, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 18.

На настоящее время в Грузии зафиксированы 38 391 активный больной коронавирусом. Из них 7 016 человек проходят лечение в больницах, в том числе 3031 - в больницах Тбилиси, 843 - Аджарии и 1102 - Имерети. 32 526 человек находятся на самоизоляции, в том числе 12 133 - в Тбилиси, 4 520 - Аджарии и 3 664 человека - в Имерети.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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