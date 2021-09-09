Грузия предпринимает важные шаги по улучшению туристической инфраструктуры

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили на проходящей в Португалии Пятой глобальной конференции по винному туризму рассказал СМИ о потенциале Грузии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1TV, сообщает Национальное агентство туризма Грузии.

По словам Пололикашвили, правительство Грузии предприняло важные шаги по улучшению туристической инфраструктуры.

«Организация туристической инфраструктуры очень важна, чтобы туристы могли посещать винодельческие регионы, в том числе Кахети», — сказал Пололикашвили.

По словам Зураба Пололикашвили, Всемирная туристская организация ООН предпримет активные шаги по развитию агротуризма.

«Мы объявили 2021 год очень активным в направлении развития агротуризма, и в следующие три-четыре года сконцентрируемся на его развитии. У Грузии есть большие возможности для привлечения как туристов, так и инвестиций. «Наша задача — использовать опыт разных стран, в том числе Португалии, и способствовать развитию винного и агротуризма», — отметил Генсек Всемирной туристской организации ООН.