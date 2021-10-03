На выборах мэра Тбилиси лидирует Каладзе - первые данные ЦИК

Грузия 3 октября 2021 07:31 (UTC+04:00)
На выборах мэра Тбилиси лидирует Каладзе - первые данные ЦИК

На выборах мэра Тбилиси лидирует кандидат правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, однако, скорее всего, победить в первом же туре ему не удастся. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после обработки данных с 41,61% участков в столице, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Предварительные результаты муниципальных выборов ЦИК представил спустя 11 часов после закрытия избирательных участков. Согласно им, Каладзе набирает 45,5% голосов, а его основной конкурент, председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия – 34,13%. Экс-премьер Георгий Гахария, баллотирующийся на пост мэра Тбилиси от своей партии «За Грузию», по предварительным данным, набирает 8,97%.

Между остальными кандидатами голоса распределились следующим образом:

Анна Бибилашвили «Лело» — 2,41%;
Георгий Ломия «Альянс патриотов Грузии» — 1,51%;
Анна Долидзе «Для народа» — 4,35%;
Михаил Кумсишвили «Лейбористская партия Грузии» — 0,82%;
Аринзе Ричард Огбунуджу «Наша единая Грузия» — 0,61%;
Заза Хатиашвили «Свободная Грузия» — 0,39%;
Тамара Кекенадзе «Третья сила» — 0,6%;
Георгий Гачечиладзе «Партия зеленых» — 0,18%;
Георгий Кутателадзе «Грузия» — 0,15%;
Георгий Лагидзе «Будущая Грузия» — 0,12%;
Евгений Гвиниашвили «Социалистическая партия трудящихся» — 0,09%;
Теймураз Бобохидзе «Мамули» — 0,08%;
Кетеван Накашидзе «За социальную справедливость» – 0,08%.

2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло).

Сакребуло комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

Избирательные участки закрылись в 20:00. По данным ЦИК Грузии, явка к тому времени составила 51,92%.

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