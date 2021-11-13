TBC Capital прогнозирует ускорение роста цен в Грузии

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что рост цен в Грузии в декабре 2021 года ускорится на 14,5 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на еженедельный экономический отчет брокерской компании TBC Capital.

Базовый сценарий на начало 2022 года по-прежнему предусматривает инфляцию в Грузии, близкую к целевому показателю в 12,8 процента, говорится в отчете.

По его данным, рост цен в Грузии в октябре ускорился по отношению к предыдущему месяцу после замедления в сентябре.

"Повышение таможенных пошлин на пшеницу в России усилило инфляционное давление, в то время как основными факторами, повлиявшими на ежемесячную инфляцию, были цены на нефть, хлеб и овощи", - говорится в отчете.

Повышение тарифов на газ для юридических лиц в сельских районах Грузии с 1 декабря 2021 года, скорее всего, является предвестником общего повышения цен на газ, считают в компании.

Прогноз TBC Capital по поводу учетной ставки на 2021-2022 годы остался без изменений – на уровне 10 процентов. Ужесточение монетарной политики в Грузии должно начаться со второго квартала 2022 года, говорится в отчете.

В документе отмечается, что стоимость казначейских ценных бумаг в грузинских лари, принадлежащих нерезидентам, в октябре 2021 года сократилась на 21,5 процента, или 113,1 миллиона грузинских лари (36 миллионов долларов).

"Совокупные международные резервы Национального банка Грузии на начало октября составили четыре миллиарда долларов, что на 2,9 процента меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 4,8 процента больше, чем в октябре 2020 года", - говорится в отчете.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)