Михаил Саакашвили отбудет наказание, и все это увидят - председатель парламентского комитета
Михаил Саакашвили отбудет наказание, и все это увидят. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сказал председатель парламентского комитета по вопросам местного самоуправления Созар Субари.
По словам Субари, преступления, совершенные Михаилом Саакашвили, делают его одним из самых серьезных преступников в Грузии.
«В грузинских тюрьмах отбывают наказание очень мало людей, которые совершили более серьезные преступления. В любой стране даже малейшее нарушение становится основанием для возбуждения уголовных дел против бывших президентов, бывших премьер-министров, а зачастую и в отношении действующих президентов и премьер-министров. В этом плане мы видим примеры Израиля, Австрии, Франции и Германии», — заверяет Созар Субари.
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