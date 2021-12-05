В Грузии число полностью вакцинированных против коронавируса превысило миллион

Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Темпы вакцинации в стране немного увеличились. За последнюю неделю число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 23 089 человек.

С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 196 371 человек или 42,1% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 5 декабря в целом в Грузии сделали 2 234 180 уколов. Из них 7 413 прививок от COVID-19 провели накануне, в субботу.

Согласно всемирной статистике на сайте Our World in Data, по состоянию на 3 декабря в Грузии с населением около 3,7 миллиона человек полностью вакцинированы 25,49% жителей страны, а 4,93% — частично. По этим данным, примерно такие же темпы вакцинации в Болгарии (26%), Таджикистане (26,8%), Беларуси (28,9%), Непале (29%), Пакистане (23,2%), Бангладеш (22,6%).