Товарооборот сферы предпринимательства в Грузии вырос почти на 40%

БАКУ /Trend/ - В Грузии товарооборот сферы предпринимательства в третьем квартале 2021 года вырос на 38,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9,3 миллиарда долларов) – до 12,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

При этом доля сектора оптовой, розничной торговли и ремонта автотранспортных средств составила 36,5 процента от общего товарооборота сферы предпринимательства (4,7 миллиарда долларов), развлечения и отдыха - 32,4 процента (4,2 миллиарда долларов), обрабатывающей промышленности - 9,9 процента (1,2 миллиарда долларов), строительного сектора - 5,8 процента (732,4 миллиона долларов).

Производство в сфере предпринимательства в Грузии в третьем квартале 2021 года выросло на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,7 миллиарда долларов) – до 4,8 миллиарда долларов.

При этом доля обрабатывающей промышленности составила 24,2 процента от общего объема производства (1,1 миллиарда долларов), сектора оптовой, розничной торговли и ремонта автотранспортных средств - 19,3 процента (906,1 миллиона долларов), строительного сектора - 16,8 (809 миллионов долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)