Грузия увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - ноябре 2021 года увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию на 126,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (19,7 миллиона долларов) – до 44,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, грузинский реэкспорт автомобилей в Казахстан в январе - ноябре 2021 года вырос на 462,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (3,5 миллиона долларов) – до 19,7 миллиона долларов.

Грузия также увеличила реэкспорт автомобилей в Кыргызстан на 96 процентов по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (7,5 миллиона долларов) – до 14,7 миллиона долларов.

Грузинский реэкспорт автомобилей в Таджикистан в январе - ноябре 2021 года увеличился на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (5,6 миллиона долларов) – до 6,5 миллиона долларов.

Грузия также увеличила реэкспорт автомобилей в Узбекистан на 21,4 процента по сравнению с январем - ноябрем 2020 года (2,8 миллиона долларов) – до 3,4 миллиона долларов.

При этом реэкспорт автомобилей из Грузии в Туркменистан в январе - ноябре 2021 года сократился на 41,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (318 740 долларов) – до 186 750 долларов.

В целом Грузия в январе - ноябре 2021 года увеличила реэкспорт автомобилей на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (364,8 миллиона долларов) – до 417,6 миллиона долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)