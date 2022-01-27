Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 г. рос высокими темпами – TBC Capital

БАКУ /Trend/ - Рост внешнеторгового оборота Грузии в декабре 2021 года был умеренным относительно его динамичного увеличения в ноябре.

Об этом говорится в еженедельном обзоре грузинского банка TBC Capital, сообщает Trend.

По данным обзора, темпы роста внешнеторгового оборота Грузии в прошлом году были достаточно высокими по сравнению с 2019 годом.

Экспорт Грузии в 2021 году вырос на 26,9 процента по сравнению с 2020 годом и на 11,7 процента - в сравнении с 2019 годом. При этом грузинский импорт в отчетный период вырос на 25,1 процента по сравнению с 2020 годом и на 5,9 процента - в сравнении с 2019 годом, говорится в обзоре.

По предварительным оценкам, в Грузии постепенно продолжается восстановление сферы туризма, кроме того, динамика восстановления денежных переводов остается высокой, говорится в обзоре.

Внешнеторговый оборот Грузии, ее доходы от туризма, а также денежные переводы в страну значительно выросли в четвертом квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом, отмечает TBC Capital.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)