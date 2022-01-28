Товарооборот между Грузией и Узбекистаном увеличился

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в январе-ноябре 2021 года увеличился на 21,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (85,7 миллиона долларов) – до 104,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузинский импорт из Узбекистана также увеличился на 20,1 процента по сравнению с январем-ноябрем 2020 года (21,8 миллиона долларов) – до 26,2 миллиона долларов.

В январе-ноябре 2021 года Грузия увеличила экспорт в Узбекистан на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (63,8 миллиона долларов) – до 78,2 миллиона долларов.

По данным ведомства, Узбекистан в январе-ноябре 2021 года занял 10 место среди крупнейших партнеров Грузии по экспорту.

Внешнеторговый оборот Грузии (за исключением незадекларированной торговли) за январь - ноябрь 2021 года вырос на 25,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (10,2 миллиарда долларов) – до 12,8 миллиарда долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова)