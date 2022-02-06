В Грузии за сутки зарегистрировали почти 20 тыс. новых случаев коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 19 098 случаев заражения коронавирусом, 17 531 человек выздоровел, 38 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 52 362 тестa на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 1,3 миллиона, при этом 1,09 миллиона человек выздоровели, 15 212 - скончались.
В настоящее время 42 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 850 - на стационарном лечении.
По состоянию на шестое февраля, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,75 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 443 человека.
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