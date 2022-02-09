Назначен новый глава министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии

Грузия 9 февраля 2022 17:13 (UTC+04:00)
Назначен новый глава министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии

БАКУ /Trend/ - Министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии назначен занимавший должность замминистра Отар Шамугия, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в администрации правительства.

Он отметил, что Шамугия работает в министерстве уже 16 лет, и пожелал ему успехов на новом посту.

Между тем бывший министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили был назначен министром экономики и устойчивого развития Грузии вместо Натии Турнава.

Как отметил Гарибашвили, Давиташвили был успешным министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства и осуществил много важных реформ.

Он также поблагодарил бывшего министра экономики и устойчивого развития Натию Турнава за ее работу.

“За три года Натия Турнава осуществила много важных реформ. Она была и остается членом нашей команды. Я хотел бы еще раз поблагодарить ее и пожелать успехов”, - сказал премьер-министр.

(Автор: Марьяна Ахмедова)

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