В Грузии изменили закон о едином подходе к производителям и импортерам лекарств

БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии утвердил в третьем чтении изменения в закон "О едином подходе к импортерам, производителям и оптовым продавцам фармацевтической продукции", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно изменениям, лица, занимающиеся производством или торговлей фармацевтическими препаратами, обязаны соответствовать требованиям стандарта GMP (Надлежащая производственная практика).

"Это будет способствовать честной конкуренции на фармацевтическом рынке и установлению стандартов качества", - заявили в парламенте.

Закон наделяет правительство Грузии полномочиями определять обязательный этап и условия выдачи стандартного документа GMP.

"Изменение действующего закона связано с тем, что уже вступил в силу закон о требовании стандарта GMP для лекарственных препаратов местного производства. Таким образом, важно, чтобы местные производители и импортеры находились в равных условиях", - сказали в парламенте.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)