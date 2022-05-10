Грузия уже выполнила 40% соглашения об ассоциации с ЕС - председатель парламента

По информации председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Грузия отправит вторую часть ответов опросника ЕС с большой вероятностью завтра, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как пояснил Папуашвили журналистам, Грузия уже выполнила 40% соглашения об ассоциации и на законодательном уровне страна весьма тесно сблизились с ЕС.

«Вопрос Грузии, Украины и Молдовы рассматривается вместе. Мы – три страны, находящиеся на одном этапе. В то же время, Грузия среди этих трех страны является одним из лидеров по выполнению соглашения об ассоциации и другим вопросам. Грузия уже выполнила 40% соглашения об ассоциации и на законодательном уровне мы весьма тесно сблизились с ЕС», - отметил Шалва Папуашвили.

Для справки, вторая, секторальная часть опросника ЕС состоит из 33 глав и содержит в себе около 2 300 вопросов по всем секторальных направлениях. Вторую часть опросника нужно представить к 13 мая, однако Грузия заполнила опросник раньше оговоренного срока.