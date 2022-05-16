Турция лидирует в топ-10 стран по числу приезжих в Грузии

БАКУ /Trend/ - В Грузии число приезжих из Турции в апреле 2022 года выросло на 70,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (21 106) - до 35 959 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.

По данным администрации, в Грузии число приезжих из Турции в апреле 2022 года выросло на 152,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (14 219) - до 35 959 человек.

Таким образом, Турция заняла первое место в топ-10 стран по числу приезжих в Грузии в апреле 2022 года. Далее следуют Россия (33 556) и Армения (32 228).

Число приезжих в Грузии в апреле 2022 года в целом выросло на 184,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (85 754) – до 244 293 человек.