ЕБРР обновил прогноз по росту ВВП Грузии

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Грузии в 2022 году составит 3 процента, а в 2023 году повысится до 5 процентов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

По данным ЕБРР, восстановлению экономики Грузии в 2021 году способствовали возобновление торговли и производства, услуг в области информационных и коммуникационных технологий, а также сильная динамика чистого экспорта.

Нынешний прогноз улучшен по сравнению с оценками марта 2022 года, когда банк прогнозировал рост ВВП Грузии на уровне 2 процентов.

Грузия имеет высокую долю экспорта в Россию, Беларусь и Украину (приблизительно 23 процента в 2021 году), и на прямые иностранные инвестиции негативно могут повлиять риски экономической безопасности в регионе. В результате действия этих факторов в 2022 году ожидается умеренный рост ВВП на уровне 3 процентов, а затем повышение до 5 процентов в 2023 году.

Несмотря на вышеуказанные риски, новое трехлетнее соглашение о резервном капитале на сумму 289 миллионов долларов с МВФ, которое, как ожидается, будет одобрено Советом директоров МВФ в мае 2022 года, будет способствовать дальнейшему поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности в стране.