Авиакомпания Qatar Airways будет летать в Батуми

Катарская авиакомпания Qatar Airways со следующего года будет летать в Батуми. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил посол Грузии в Катаре Николоз Ревазишвили.

"С первого июня Qatar Airways добавила еще один рейс в Тбилиси и мы работаем над тем, чтобы рейсы были назначены в направлении Доха-Батуми-Доха", – сказал Ревазишвили в эфире "ТВ Пирвели".

По словам посла, рейсы будут назначены в следующем году, исходя из интересов авиакомпании.

"Как вы знаете, в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу и все усилия авиакомпании в этом году направлены на страны участников чемпионата, а в будущем году рейсы в Батуми будут назначены", – сказал Ревазишвили.

Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха.

Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax.

Полеты в Грузию в летний навигационный сезон 2022 года будут осуществляться с частотой 400-450 рейсов в неделю.

В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.

Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.