Пассажиропоток в аэропортах Грузии за шесть месяцев этого года восстановлен на 69%

Согласно данным за шесть месяцев 2022 года, аэропорты Грузии обслужили в общей сложности 1 716 718 пассажиров, что на 189% больше, чем количество пассажиров, перевезенных за тот же период 2021 года. До пандемии, по отношению к количеству перевезенных пассажиров за первое полугодие 2019 года, показатель восстановления пассажиропотока составляет 69%, сообщает Агентство гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По сообщению ведомства, за шесть месяцев 2022 года аэропорт Тбилиси обслужил 1 163 177 пассажиров, что на 166% больше данных прошлого года и на 62% соответствует уровню 2019 года.

Кутаисский международный аэропорт восстановил пассажиропоток на 90%. За два квартала он обслужил 328 386 пассажиров, что на 965% больше января-июня 2021 года.

Через Батумский международный аэропорт за полгода было перевезено 216 062 пассажиров, что соответствует 87% допандемийного уровня и на 77% больше данных за январь-июнь 2021 года.

В настоящее время на три международных аэропорта страны – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми – приходится до 45% туристов, въезжающих в Грузию. В целом в январе-июне Грузию посетили более 1,6 миллиона международных путешественников, что на 234,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и соответствует 42,1% допандемийного уровня.

По состоянию на 1 июля, в аэропортах Грузии по 74 направлениям работают 40 авиакомпаний.