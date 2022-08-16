Кредиты для фермеров Грузии станут еще доступнее

Правительство Грузии утвердило поправки в проект "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Минсельхоз страны.

Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.

Правительство утвердило изменения по нескольким подкомпонентам проекта.

Так, в рамках "Льготного агрокредита на основные средства", за счет кредита появляется возможность финансирования расходов на приобретение саженцев ягод для размещения в теплице и горшков, если цель кредита заключается в создании теплицы для выращивания ягодных культур.

Государство профинансирует фермеру кредит в течение четырех лет в размере 11% годовых. Сумма кредита составит от 20 тысяч до 1,5 миллиона лари.

В рамках подкомпонента проекта "Выращивание новых многолетних культур" у бенефициаров появится возможность использовать сумму кредита для устройства защитных сеток в многолетних садах или для ремонта существующих.

Также становится возможным построить вспомогательное здание на сумму кредита. Для выращивания новых многолетних культур процент годового софинансирования составит 11%. Государство профинансирует фермеру кредит в течение 66 месяцев (5,5 лет) в размере 11% годовых. Сумма кредита составляет от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.

В компоненте проекта "Льготный агролизинг", который служит развитию оборудования и предприятий, создающих дополнительную стоимость сельскохозяйственной продукции, появляется возможность приобрести в лизинг транспортное средство, интегрированное с нестационарными технологическими линиями.

Процент годового софинансирования по компоненту субсидируемого агролизинга составляет 11%. Государство профинансирует кредит фермеру на 36 месяцев в размере 11% годовых. Сумма кредита составляет от 20 тысяч лари до 1,5 миллиона лари.

Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.

За девять лет существования в проект был внесен ряд изменений, исходя из потребностей существующих в отрасли.