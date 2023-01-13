Внешнеторговый оборот Грузии по итогам 2022 года приблизился к 20 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Грузии по итогам 2022 года составил 19,043 млрд долларов США — он вырос почти на треть, 32,8%, по сравнению с 2021 годом, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Экспорт составил 5 592,8 миллионов долларов, рост на 31,8%.

Импорт — 13 450,1 млн. долларов, рост 33,2%.

Отрицательное сальдо торгового баланса — 7 857,3 млн.долларов.

Данные по объему товарооборота за 2022 год опережают как прошлогодние, так и до-пандемические данные.

2021 г. — $14 342,4 млн.

2020 г. — $11 398,3 млн.

2019 — $13 317,9 млн.

В декабре 2022 года Грузия экспортировала рекордное количество товаров на сумму 555,8 млн долларов. Это на 32% или 136 миллионов долларов больше, чем в декабре 2021 года.

Импорт в декабре составил 1,37 млрд долларов, увеличившись на 31%.

Это экспресс-данные Национальной службы статистики. Более подробная информация будет опубликована 20 января.