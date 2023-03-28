Активы банковского сектора Грузии выросли в феврале

В февраля 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 41,2 миллиона лари, или 0,06%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

По состоянию на конец февраля 2023 года объем активов банковского сектора составил 67,8 миллиарда лари (25,1 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,6 миллиарда лари.

На конец февраля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.

Согласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 марта 2023 года составил 43,61 миллиарда лари, что на 36,79 миллиона лари, или на 0,08%, меньше, чем на начало января.

Согласно отчету в феврале по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 38,2 миллиона лари, или 0,23%, а вклады до востребования снизились на 74,99 лари, или 0,28%.

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 марта текущего года составил 45,23%, что на 0,12 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 февраля.

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в феврале составила 7,36%, в том числе 11,51% – по депозитам в национальной валюте, 1,17% – по депозитам в иностранной валюте.

По данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в феврале 2023 года понизился, по сравнению с предыдущим месяцем, на 9,46 миллиона лари, или на 0,02%, и на 1 марта текущего года составил 44,45 миллиарда лари.

За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 144,87 миллиона лари, или 0,59%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 154,32 миллиона лари, или 0,77%.

По данным Нацбанка, на конец февраля 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,35 миллиарда лари, что на 0,12% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,32 миллиарда лари, что на 0,38% меньше, чем в предыдущем месяце.

За февраль 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,18%, или 42,04 миллиона лари, и на 1 марта текущего года составил 23,84 миллиарда лари.

По состоянию на 1 марта текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,35%, что на 0,34 процентных пункта больше, чем на 1 февраля 2023 года.