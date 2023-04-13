Сколько иностранцев посетили Грузию с начала года?

Число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной администрации туризма.

Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7%.

По данным ведомства, за этот период особый рост наблюдается в части туристических визитов.

Так, из общего числа визитов 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8% больше, чем в первом квартале 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%.

По информации Администрации, количество международных путешественников и международных туристических посещений рассчитывается по методике, разработанной по рекомендации Всемирной туристской организации, и включает уже совершенные и завершенные визиты.

В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года и составил более 3,5 миллиарда долларов.

В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.

В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.

В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.