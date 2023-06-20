Внешнеторговый оборот Грузии за 5 месяцев текущего года превысил $8,3 млрд

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Грузии за пять месяцев 2023 года превысил 8,3 млрд долларов, что на 18,9% больше чем за аналогичный период 2022 года.

Как передает Trend, об этом говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».

В январе-мае экспорт составил более 2,5 млрд долларов (рост 18,6%), импорт – около 5,9 млрд долларов (рост 19,1%). Отрицательный баланс внешней торговли превысил 3,3 млрд долларов – это 40,1% от всего торгового оборота.

В январе-мае 2023 года легковые автомобили заняли первое место в топ-10 экспортных товарных групп – 795 млн долларов, рост на 316% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Второе место занимают медные руды и концентраты – 315 млн долларов, что на 32% меньше по сравнению с январем-маем 2022 года.

Натуральные виноградные вина находятся на третьем месте – 103 млн долларов, рост на 29%.

В первую десятку товаров, которые вывозились из Грузии, также входят ферросплавы (86 млн долларов), азотные удобрения (85 млн долларов), спиртные напитки (68 млн долларов), питьевая и минеральная вода (52 млн долларов), сладкие и газированные напитки (45 млн долларов), медикаменты (41 млн долларов), золото (38 млн долларов).

Крупнейшая товарная группа импорта в январе-мае 2023 года была представлена ​​в виде легковых автомобилей – их было поставлено в страну на более 1 млрд долларов, это 17,3% от всего импорта.

Второе место заняли нефть и нефтепродукты, 399,8 млн долларов, 6,8% импорта.

На третьем месте нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды – 264,5 млн долларов, 4,5% импорта.