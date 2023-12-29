Грузия будет готова вступить в ЕС к 2030 году - правящая партия

БАКУ /Trend/ - Грузия будет полностью готова к вступлению в Евросоюз к 2030 году.

Как передает Trend, об этом сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кохабидзе.

"Можем дать слов, что к 2030 году Грузия <...> будет готова вступить в Европейский Союз", - сказал председатель партии.

Сравнивая возможности Грузии и Молдовы, Кохабидзе отметил, что Грузия за два года существенно увеличила свои экономические показатели, и это является одним из решающих факторов для вступления в ЕС.

"Только в этом и прошлом году мы увеличили разрыв с экономикой Молдовы на 8 миллиардов долларов. Это означает, что мы на 8 миллиардов долларов опережаем Молдову на пути к европейской интеграции. Наконец, когда встанет вопрос о членстве, главным критерием по-прежнему будет экономика", - добавил он.