БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Грузии состоится всеобщая перепись населения, первая за последние десять лет. Проведение этой переписи возложено на Национальную службу статистики Грузии ("Сакстат") при поддержке Фонда ООН по народонаселению, передает Trend.

Согласно информации, перепись запланирована на период с 14 ноября по 19 декабря.

Руководитель "Сакстата" Гогита Тодрадзе предварительно сообщил, что в этот раз данные будут собираться с использованием современных технологий. "Для этой переписи мы откажемся от традиционного метода и воспользуемся передовыми технологиями. Таким образом, в первые две недели сбора данных будет использоваться метод саморегистрации, а затем процесс будет продолжен с применением планшетных компьютеров", - отметил Тодрадзе.

Подготовка к переписи началась летом 2023 года, на этот этап выделены 6,5 млн лари (2,5 млн долларов). Общий бюджет на проведение переписи в 2024 году оценивается примерно в 29 млн лари (10,8 млн долларов).