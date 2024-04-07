Грузия примет участие в военно-морских учениях НАТО

БАКУ /Trend/ - Грузия вместе с 12 странами-членами и партнерами НАТО примет участие в международных военно-морских учениях Sea Shield 24, которые пройдут в Румынии с 8 по 21 апреля, сообщили в пресс-службе минобороны Румынии, передает Trend.

Согласно информации, кроме Грузии и Румынии, в учениях примут участие Болгария, Великобритания, Греция, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция.

Сообщается, что маневры будут проводиться на Черном море и реке Дунай и включат более 2,2 тысяч военнослужащих и 135 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает проведение поисково-спасательных операций, борьбу с незаконными действиями на море и реке, оказание помощи судам, находящимся в бедственной ситуации, а также обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры.

Учения Sea Shield проводятся с 2015 года и являются наиболее сложным мероприятием, организованным румынскими военно-морскими силами. Эти учения способствуют продвижению инициатив Румынии на региональном и международном уровнях, а также улучшению взаимодействия между вооруженными силами стран-участниц.