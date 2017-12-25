Пассажирский автобус протаранил двери мечети в Казани (ФОТО)

25 декабря 2017 17:28 (UTC+04:00)

В Казани выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пассажирский автобус въехал в двери мечети, сообщает Интерфакс.

В социальных сетях появилось фото, на котором запечатлен красный автобус, протаранивший двери одной из мечетей города. Фото сопровождает подпись: "На Тукая возле Колхозного рынка автобус припарковался прямо в мечеть".

В пресс-службе УГИБДД Казани агентству "Интерфакс" сообщили, что в настоящее время выясняются причины произошедшего, на месте работает экипаж. Информации о пострадавших пока нет.

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