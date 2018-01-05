Игроманию к середине 2018 года признают психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена внести игроманию как психическое расстройство в международный список болезней, который будет опубликован в середине 2018 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

"Игровое расстройство занесено в проект пересмотренной 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ) как пример поведения игроманов (компьютерных и видеоигр), которое характеризуется нарушением контроля над игровыми процессами, увеличение приоритета играм по сравнению с другими видами деятельности, в такой мере, что игровой процесс начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжение или увеличение масштаба игрового процесса, несмотря на возникающие негативные последствия", - сообщил Язаревич.

По мнению ВОЗ, для определения диагноза игрового расстройства, описанная поведенческая схема, оказывающая влияние на личные, семейные, социальные, образовательные, профессиональные или иные области жизни пациента, должна наблюдаться у него как минимум в течение года.

Решение о внесении игрового расстройства в международный список классификаций болезней было принято после изучения различных свидетельств о подобном расстройстве и является консенсусным мнением экспертов. Оно позволит странам скорректировать свои решения в отношении здравоохранения и предотвращения нового заболевания, которое затрагивает пока небольшую часть любителей электронных игр, полагают в ВОЗ.

Сейчас в мире действует 10-я редакция Международной классификации болезней, разработанная Всемирной организацией здравоохранения. Одиннадцатая редакция МКБ будет опубликована в середине 2018 года.

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