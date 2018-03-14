Лавров обсудит с Чавушоглу поставку Турции С-400

14 марта 2018 03:17 (UTC+04:00)

Главы МИД России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудят в среду в Москве реализацию подписанного контракта на поставку в Турцию ракетных систем С-400 "Триумф", передает РИА Новости.

В среду Чавушоглу приедет в Россию для участия в шестом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран. Группа действует в рамках возглавляемого президентами России и Турции Совета сотрудничества высшего уровня.

"Будет затронут ход реализации подписанного контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", а также другие текущие и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества", - сообщал МИД России.

Значительное внимание в ходе заседания будет уделено обсуждению путей закрепления позитивных тенденций в торгово-экономических связях, сообщили в российском ведомстве.

За 2017 год объем российско-турецкого товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 37,2% и составил 21,6 миллиарда долларов. Особое место будет отведено сотрудничеству в энергетической сфере, продолжающему играть ключевую роль в двусторонних связях. Предполагается обсудить пути содействия реализации стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере (строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток").

Кроме того, министры обсудят совместные действия по устранению остающихся барьеров в двусторонней торговле и расширению номенклатуры сельскохозяйственных товаров, поставляемых из России и Турции на национальные рынки.

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