Обнаружен способ преобразования агрессивных форм рака молочной железы

Медики Лундского университета (Швеция) нашли способ преобразования агрессивных форм рака молочной железы, возвращая их чувствительность к терапии. Ученые надеются, что данные исследования помогут увеличить выживаемость пациентов с агрессивными формами рака молочной железы, которые плохо поддаются терапии, передает ТАСС со ссылкой на издание The Independent.

Развитие большинства видов рака молочной железы стимулирует действие женского гормона эстрогена на опухоль. Новообразования в большинстве случаев реагируют на терапию, которая блокирует гормональную активность или прерывает питание раковых клеток эстрогеном. Примерно в 10-15% случаев заболеваний раковые клетки не реагирует на гормональную терапию, поэтому считаются агрессивными формами с более высокой вероятностью рецидива. Такие опухоли состоят из перерожденных клеток соединительной ткани.

Шведские ученые обнаружили, что в 1400 случаях заболеваний раком молочной железы неблагоприятный прогноз пациенток был связан с фактором роста сигнальной молекулы (синтезируется в сигнализирующей клетке для передачи сигнала другой клетке) PDGF-CC. Как говорится в работе шведских медиков, это соединение вырабатывают клетки соединительной ткани, что в итоге приводит к отсутствию реакции опухоли на гормональную терапию.

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что разрушение связи между опухолевыми клетками и клетками соединительной ткани возвращает опухолям чувствительность к лечению и делает раковые клетки уязвимыми к гормональной терапии, в частности, противоопухолевым средством тамоксифеном (антиэстроген).

Для блокирования связи медики применили специально разработанный экспериментальный препарат. Пока методика была протестирована только на лабораторных мышах. Ведущий автор исследования, профессор Лундского университета Кристиан Пьетрас отметил, что данные исследования должны помочь в разработке более эффективного лечения для пациентов с агрессивными формами рака молочной железы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы - самый распространенный вид онкологических заболеваний среди женщин. Ежегодно с этим диагнозом в мире сталкиваются 1,5 млн женщин. В 2015 г. от рака молочной железы умерло 570 тыс. женщин, что составляет 15% от всех случаев смертей из-за онкологических заболеваний среди женщин. Уровень заболеваемости раком молочной железы выше в развитых странах.

Согласно резолюции Всероссийской научно-практической конференции, посвященной вопросам профилактики рака молочной железы, в России ежегодно выявляется 55 тыс. новых случаев рака молочной железы. Примерно 40% составляют женщины трудоспособного возраста.

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