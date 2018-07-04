ООН: Рохинджа продолжают покидать Мьянму из-за произвола властей страны

Представители народности рохинджа продолжают покидать Мьянму, сообщая о многочисленных нарушениях со стороны мьянманских властей, передает РИА Новости.

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, выступая с докладом о ситуации с представителями народности рохинджа в Мьянме в ходе 38-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Тысячи представителей народности рохинджа продолжают покидать Ракхайн. По данным на середину июня, в Бангладеш было 11 тысяч 432 новых прибытий. В апреле 140 рохинджа покинули центральный Ракхайн на лодках и достигли берегов Малайзии и Индонезии. Как сообщается, десять человек с одной из этих лодок погибли", - сказал он.

По словам аль Хуссейна, представителям УВКПЧ все новые беженцы "описывали продолжающееся насилие, преследования и нарушения прав человека, включая убийства и поджоги домов рохинджа". Также сообщалось об исчезновениях людей.

"Никакой уровень риторики не может смыть эти факты. Люди продолжают бежать от преследований в штате Ракхайн, и даже готовы рискнуть жизнью в море, пытаясь спастись", — отметил глава УВКПЧ ООН.

Верховный Комиссар ООН в этой связи призывал Совет Безопасности ООН незамедлительно передать дело Мьянмы в Международный уголовный суд для расследования всех подозрений на преступления против человечности и геноцида, совершенных против народности рохинджа. В том числе, подозрения на военные преступления против этнических групп Качин и Шан.

"Я далее призываю Совет (ООН по правам человека) рекомендовать Генеральной ассамблее ООН создать новый международный, непредвзятый, независимый механизм, в дополнение к миссии по поиску фактов, для помощи в расследовании преступлений, совершенных отдельными личностями. Этот механизм должен разработать программу по реинтеграции рохинджа и других жертв, а также предоставлению незамедлительной и долгосрочной помощи жертвам", - добавил Зейд Раад аль Хуссейн.

Представитель Мьянмы, присутствующий на заседании, отверг обвинения Верховного Комиссара ООН, и назвал ряд примеров, приведенных главой УВКПЧ ООН, некорректной и ложной информацией, которая мешает найти решение ситуации в регионе.

Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

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