В Австралии на пляже нашли зубы гигантской мега-акулы

10 августа 2018 00:46 (UTC+04:00)

Набор зубов гигантской доисторической мега-акулы, которая была в два раза больше белой, был найден на австралийском пляже палеонтологом-любителем, передает РИА Новости со ссылкой на Phys.org.

Филипп Маллали наткнулся на уникальный артефакт, когда прогуливался по местности Ян-Джуке, расположенной примерно в 100 километрах от Мельбурна.

"Я шел по пляжу в поисках окаменелостей, повернулся и увидел часть зуба в валуне", — сказал он. — Я знал, что это важная находка, которой нужно поделиться с людьми."

Старший куратор палеонтологии позвоночных музея Виктории Эрих Фицджеральд подтвердил, что семисантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику, известному как большая зубчатая узкозубая акула (Carcharocle angustidens).

Эта акула населяла океаны Австралии около 25 миллионов лет назад, питаясь мелкими китами и пингвинами. Она могла вырасти более чем на девять метров в длину.

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