При крупном пожаре в больнице на Тайване погибли девять человек

В результате крупного пожара, произошедшего в одной из больниц города Синьбэй на севере Тайваня, погибли девять человек, еще 16 госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, когда по пока невыясненной причине произошло возгорание на седьмом этаже больницы. Сообщение об инциденте поступило в пожарное управление в 4.36 по местному времени, на место происшествия были направлены 79 пожарных расчетов и 243 пожарных. Огонь удалось взять под контроль в 5.27 по местному времени.

Оперативно прибывшие на место пожарные и спасатели смогли эвакуировать 31 человека, позже в здании были обнаружены 16 человек без признаков жизни, их немедленно направили в другие больницы. Позже пожарные вывели из здания других пострадавших.

В настоящий момент десять человек находятся в критическом состоянии, у шестерых несильные травмы.

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