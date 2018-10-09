В ООН призвали к независимому расследованию пропажи саудовского журналиста

Эксперты ООН призывают Турцию и Саудовскую Аравию провести независимое расследование исчезновения в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в заявлении, распространенном во вторник от имени спецдокладчиков ООН по насильственным исчезновениям, свободе слова и массовым казням, передает РИА Новости.

Документ подписали председатель рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям Бернард Духаймe, спецдокладчик по свободе выражения мнения Девид Кэй и спецдокладчик по массовым казням Аньес Калламар.

"Необходимо незамедлительно провести независимое международное расследование этого события. Виновные - преступники и те, кто задумал это - должны быть определены и отданы под суд. Мы призываем власти Саудовской Аравии и Турции полностью сотрудничать в расследовании дела", - говорится в заявлении.

Эксперты также выразили озабоченность, что вероятное преступление напрямую связано с критикой политики Саудовской Аравии со стороны пропавшего журналиста.

Отметим, что накануне посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи был вызван в МИД Турции.

Также сообщается, что, по словам, сказанным накануне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание посольства, то оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что разведка Турции расследует вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

Между тем, как сообщается, Хашкаджи до настоящего момента не покидал здание генконсульства. Кроме того, по информации его невесты, для расследования обстоятельств случившегося в Стамбул на двух самолетах прибыли 15 специалистов из Саудовской Аравии, которые уже посетили генконсульство. В тот момент, когда они вошли в здание генконсульства, Хашкаджи находился внутри, пишут турецкие СМИ.

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