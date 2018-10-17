Генсек ООН немедленно начнет консультации для поиска замены де Мистуре

Генсек ООН Антониу Гутерриш немедленно начнет консультации для поиска замены на должность своего спецпосланника по Сирии после ухода с этого поста Стаффана де Мистуры. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Он незамедлительно начнет консультации, чтобы найти преемника для его спецпосланника", - сказал он. "Мы активно работаем над началом консультаций, сложно сказать, как много времени займет этот вопрос, но генеральный секретарь твердо намерен решить его как можно быстрее, чтобы не допустить большого промежутка в работе по сирийскому урегулированию", - добавил Дюжаррик.

Ранее де Мистура заявил, что уйдет со своего поста в конце ноября.

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