В Италии 8 Марта отмечают забастовками и демонстрациями

8 марта 2019 16:02 (UTC+04:00)

Общенациональные забастовки проходят в пятницу в Италии в знак борьбы за права женщин. Как указывает телеканал RAI News 24, помимо символических шествий и демонстраций женщин, забастовку объявили транспортные профсоюзы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

24-часовая забастовка распространяется на метро и наземный транспорт, в том числе такси и поезда регионального следования, за исключением общественных перевозок в час пик утром и вечером.

На четыре часа прекращает работу персонал авиакомпании Alitalia. Как указывается на сайте перевозчика, в связи с этим в расписание работы могут быть внесены изменения, а некоторые внутренние и международные рейсы отменены. Пассажирам рекомендовано обращаться в компанию для уточнения информации о рейсах. Полеты с 18:00 до 21:00 по местному времени (с 20:00 до 23:00 мск) осуществляются по расписанию.

Акцию протеста против нарушения базовых прав поддержали несколько образовательных и медицинских учреждений, государственных и частных компаний. В Международный женский день это уже стало традицией в Италии, как и еще в 60 странах. Хотя акция носит название "всеобщей феминистской забастовки", к ней присоединяются и трудящиеся мужчины.

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