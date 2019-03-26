Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За отмену перевода часов проголосовали 410 депутатов, 192 высказались против, еще 52 парламентария воздержались. Отмечается, что теперь текст законопроекта будет вынесен на обсуждение министров транспорта стран Евросоюза. Также страны - члены ЕС должны определиться с тем, чтобы остаться на зимнем или летнем времени. Те страны, которые предпочтут первый вариант, переведут часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года, летний - в последнее воскресенье марта 2021 года.

В августе прошлого года Еврокомиссия опубликовала предварительные данные онлайн-голосования по вопросу регулярного перехода на зимнее и летнее время, согласно которым порядка 84% европейцев высказались за отмену перевода часов. Голосование проводилось с 4 июля по 16 августа, в нем приняли участие 4,6 млн человек.

Перевод стрелок часов в странах - членах евросообщества был предписан специальной директивой ЕС. В соответствии с ней они дважды - в марте и октябре - переводили часы с 2003 года.

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