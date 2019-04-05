Глава МИД Эквадора в Twitter опроверг слухи о выдворении Ассанжа

Слухи о решении выдворить Джулиана Ассанжа из здания посольства Эквадора в Лондоне являются необоснованными и оскорбительными, написал в своем Twitter министр иностранных дел страны Хосе Валенсия, но позднее эти сообщения были удалены, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее портал WikiLeaks сообщил, что, по данным его высокопоставленного источника в Эквадоре, Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в ближайшие "часы или дни". Сообщается, что в качестве предлога для выдворения основателя WikiLeaks из эквадорской миссии, где он укрывается с 2012 года, будет использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено. По данным WikiLeaks, власти Эквадора уже якобы договорились с британской стороной об аресте Ассанжа.

"Правительство не даст комментариев по поводу подобных необоснованных слухов, которые, более того, оскорбительны. Эквадор принимает решения суверенно и независимо от остальных стран", - написал Валенсия.

По словам Валенсии, Эквадор обладает "суверенным правом", которое позволяет стране "в одностороннем порядке" принимать решение о предоставлении дипломатического убежища или же отменять его.

В четверг МИД Эквадора отказался комментировать информацию о возможном выдворении Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, назвав такие сообщения "слухами".

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель портала WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывается в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.

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