"Берешит" готовится к посадке на Луну

Израильский космический аппарат "Берешит" маневрирует на орбите Луны: он готовится к прилунению, передает Trend со ссылкой на vestikavkaza.ru

По данным компании SpaceIL, утром в понедельник аппарат совершил второй успешный маневр на эллиптической орбите Луны, все двигатели работали нормально.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг "Берешит" был выведен на лунную орбиту.

Аппарат был "пойман" гравитационным полем Луны, началась подготовка к посадке, которая запланирована на 11 апреля. В пятницу "Берешит" сфотографировал обратную поверхность спутника Земли на удалении около 470 км.

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